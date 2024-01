Poggiomarino sempre più rappresentata a livello provinciale, regionale e nazionale tra le fila del partito di Silvio Berlusconi. Il successo del congresso di Forza Italia che si è tenuto ieri a Castellammare di Stabia registra una netta crescita del partito moderato di centrodestra. Enorme soddisfazioni per gli amministratori di Poggiomarino che mai hanno abbandonato il partito quando era ai limiti storici e che hanno sempre creduto in una ripresa dopo l’ elaborazione della morte del leader, Silvio Berlusconi. Da Poggiomarino, dopo un tesseramento che ha visto l’adesione di più di quattrocento cittadini parte la seconda vita della destra moderata. Eletti ieri il Presidente del Consiglio, Francesco Parisi tra i membri del direttivo provinciale, assieme all’ assessore Maria Carillo; il consigliere Antonio Bonagura si conferma al regionale. Per il “da sempre forzista” Parisi anche la delega al congresso nazionale.

“I miei ideali liberali, moderati e democratici rappresentano la mia storia sul territorio e sono certa che Forza Italia in questo momento storico di crescita possa rappresentarmi al meglio. Per questo non potevo non prendere parte alla svolta storica del partito che sta ritornando allo splendore di un tempo” analizza Maria Carillo.

Per il Presidente del Consiglio comunale di Poggiomarino, Francesco Parisi non ci sono dubbi: ” Le nostre deleghe sono un riconoscimento al nostro impegno sul territorio e a Poggiomarino tutta che ha sempre dato fiducia al partito di Forza Italia attraverso noi”. Parisi ringrazia i parlamentari che non hanno mai dimenticato Poggiomarino : Annarita Patriarca, Antonio Tajani, Franco Silvestro, Fulvio Martusciello e Franco Cascone. Per Francesco Parisi Forza Italia resta ” Un partito forte e coeso, capace di includere idee e forze sociali, aperto e democratico. Questi saranno i cardini della nostra azione partitica nei prossimi mesi. Ci aspettano tappe importanti. A livello poggiomarinese la formazione di un partito reale, fatto di persone che ci hanno messo la faccia ed hanno dimostrato senso di appartenenza, sempre. Subito dopo le elezioni europee e le provinciali. Di fondamentale importanza le prossime regionali che dovranno necessariamente vedere un centro destra unito e di qualità”.