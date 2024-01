L’anno 2024 ha portato con sé una serie di nuove agevolazioni e bonus per le famiglie italiane con figli a carico, delineando un panorama di sostegno economico e sociale significativo. La Legge di Bilancio approvata dal Governo Meloni ha introdotto diverse misure per alleviare le spese e offrire supporto alle famiglie con bambini, aggiornando e implementando i già esistenti bonus.

Assegno Unico Universale per famiglie con figli

Una delle principali misure è l’Assegno Unico Universale, confermato anche per il 2024. Questo sostegno finanziario è destinato a tutte le famiglie con figli a carico fino al compimento del 21° anno di età, senza limiti di età per figli con disabilità. L’assegno prevede un aumento per famiglie numerose e per nuclei con entrambi i genitori lavoratori dipendenti. La novità riguarda anche il sostegno per famiglie con un genitore deceduto nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

Assegno di Inclusione

Una nuova misura, l’Assegno di Inclusione, è stata introdotta come sostituto del reddito di cittadinanza. Destinato a famiglie a basso reddito con determinati requisiti, offre supporto economico e sociale per coloro con ISEE fino a 9.360 euro e la presenza di specifici membri nel nucleo familiare.

Bonus asilo nido e supporto domiciliare

La Legge di Bilancio 2024 ha incrementato il bonus per le rette relative agli asili nido e per il supporto domiciliare per bambini con patologie croniche. Il massimale è stato aumentato da 3.000 a 3.600 euro per famiglie con ISEE fino a 40.000 euro e almeno un secondo figlio di età inferiore ai 10 anni.

Variazioni dell’IVA

Alcune modifiche riguardano l’IVA, con un aumento al 10% per prodotti per la prima infanzia, compresi pannolini e latte per neonati. Ciò rappresenta un cambiamento rispetto al 5% dell’anno precedente. L’IVA per i seggiolini da auto tornerà al 22%.

Fringe Benefit e incentivi per i lavoratori con figli

Il Decreto Lavoro prevede un aumento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a tremila euro, ma esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Bonus per mamme lavoratrici

La Manovra ha introdotto uno sgravio contributivo del 100% e fino a 3.000 euro per madri lavoratrici assunte a tempo indeterminato e con due o più figli. A partire dal 2025, questo bonus sarà disponibile solo per madri con almeno tre figli, fino al diciottesimo anno di età del più piccolo.