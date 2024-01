Un uomo di 55 anni arrestato dai carabinieri della stazione di Piano di Sorrento per la violazione del provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Torre Annunziata, che gli imponeva di mantenere distanza dalla sua ex moglie. L’uomo è sorpreso alle 20:30 sotto l’abitazione della donna, violando il divieto di avvicinamento impostogli. Benché cercasse di nascondersi e osservare il palazzo, non è riuscito a sfuggire all’attenzione dei militari. Nel corso della perquisizione, eseguita sul suo scooter, sono trovati un coltello a serramanico, 29 grammi di hashish e 8 grammi di marijuana. Ulteriori sostanze stupefacenti sono scoperte nel suo appartamento: 226 grammi di hashish e 227 grammi di marijuana.

La situazione si è rivelata ancor più preoccupante quando è emerso che i figli del 55enne, temendo possibili reazioni violente da parte del padre, avevano nascosto tutti i coltelli presenti in cucina. L’uomo è quindi arrestato e ora si trova in carcere.