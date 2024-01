Recentemente è annunciato un importante incentivo per gli studenti italiani attraverso la pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale. Si tratta della Carta della Cultura Giovani e della Carta del Merito, iniziative che entreranno ufficialmente in vigore a partire dal 31 gennaio, offrendo agli studenti una preziosa opportunità per arricchire il proprio bagaglio culturale. L’obiettivo principale di queste carte è quello di sostenere i giovani che meritano opportunità culturali, ma che potrebbero trovarsi in difficoltà finanziarie nell’affrontarle. Questa iniziativa, riproposta dal Ministero della Cultura, rappresenta un valido supporto per le famiglie che ancora sostengono i propri figli durante il percorso di studi post-diploma.

Entrambe le carte, la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito, sono cumulabili e ognuna ha un valore di 500 euro. Ciò significa che gli studenti avranno a disposizione un totale di 1000 euro da utilizzare in attività culturali o acquisti necessari per proseguire gli studi.

Ma a cosa servono esattamente queste carte? Le possibilità sono molteplici. Grazie a una piattaforma informatica dedicata, le carte sono utilizzabili online per acquistare libri per gli studi accademici, biglietti per spettacoli teatrali, film al cinema, musica, articoli di editoria audiovisiva, abbonamenti a giornali, ingressi a musei, gallerie, aree archeologiche, eventi culturali e parchi naturali, nonché corsi di formazione in vari settori.

Per ottenere la Carta della Cultura Giovani, è necessario essere residenti in Italia e provenire da famiglie con un ISEE inferiore a 35.000 euro. Il bonus assegnato sarà utilizzabile a partire dall’anno successivo a quello in cui il beneficiario compie 18 anni.

La Carta del Merito è riservata agli studenti che hanno concluso gli studi di scuola superiore con una votazione di maturità di 100/100. Questa carta può essere utilizzata nell’anno del 19° compleanno o successivamente al conseguimento del diploma di maturità.