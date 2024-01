Ecco le principali novità delle misure governative per le famiglie con ISEE più basso nel 2024:

Aumento dell’Assegno Unico Universale (AUU)

L’assegno unico universale per le famiglie con figli subisce un aggiornamento dall’INPS in base all’inflazione. A partire da gennaio 2024, l’importo massimo erogabile crescerà. Sarà di almeno 57,2 euro per i redditi oltre i 45.575 euro e potrà arrivare fino a 199,4 euro per i redditi fino a 17.090 euro. Per continuare a percepire l’assegno, non è richiesta una nuova domanda, ma è fondamentale rinnovare l’ISEE entro febbraio. Altrimenti, si potrebbe ottenere solo la quota minima.

Decontribuzione per le Mamme

Il ‘bonus mamme’ prevede l’esonero del 100% dei contributi per le madri con tre o più figli, impiegate con contratto a tempo indeterminato (esclusi lavori domestici) fino al compimento del 18esimo anno del figlio più piccolo, con un massimo annuale di 3.000 euro. Solo per il 2024, è previsto anche per le madri di due figli, assunte a tempo indeterminato, fino al decimo anno del figlio minore.

Congedo Parentale Alternativo

Entrambi i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale possono richiedere un’indennità del 60% (invece del 30%) per un mese aggiuntivo al primo mese, sommato all’indennità dell’80% della retribuzione per un mese, entro il sesto anno del bambino. Solo nel 2024, l’indennità per il mese extra sarà dell’80% anziché del 60%.

Reddito Energetico per ISEE sotto i 15.000 euro

Sono stati stanziati 200 milioni di euro per consentire alle famiglie con un ISEE inferiore a 15.000 euro (30.000 per nuclei con quattro figli) di installare impianti fotovoltaici per l’autoconsumo.