La strada per emergere nella canzone in Italia è praticamente una sola: passare da un talent. Con qualche rara eccezione, che ha il sapore di una favola come nel caso di Fabiana (nome d’arte di Fabiana Ruggiero), giovanissima rivelazione della canzone di casa nostra. Complice, certo, il più che gradevole aspetto, una grinta perfetta che buca i social e canzoni azzeccate e musicali. Mancano pochi giorni e l’adrenalina cresce sempre di più. È “sold out” il primo grande concerto di Fabiana al Palapartenope, “Fabiana Show”, che si terrà il 27 gennaio 2024. Durante l’evento, nel quale sarà accompagnata da un’orchestra dal vivo, la cantante si esibirà insieme a tanti ospiti. Previste, infatti, molte sorprese per i fan.

«Un grande palcoscenico ispirato ai grandi tour pop internazionali, vogliamo che l’intero concerto si tramuti in qualcosa di bellissimo anche da guardare – dichiara Fabiana – un’installazione d’arte, che incontrasse l’opera, un concerto, un pezzo di danza e l’architettura».

Ci saranno 3 palchi collegati da una passerella lunga 20 metri. E non solo. Ledwall di grandi dimensioni dove saranno proiettati tutti i visual girati in studio. Ogni brano porterà in scena un mondo e una suggestione, tutto partirà da un look diverso. «Amo la moda quindi ho curato anche questo aspetto con grande dedizione», afferma Fabiana.

Un grande evento ed un grosso palco per ospitare il tutto, avvolto alla base dal fumo, immagini della protagonista come scariche elettriche e la musica che è la vera protagonista. Questo è dire qualcosa di nuovo in uno spettacolo pop, è alzare l’asticella e mettersi davanti a tutti.

Per il corpo di ballo Fabiana si è affidata alla “MS Dance Factory” di Milano: il corpo di ballo sarà composto da 12 ballerini che sono stati selezionati attraverso un casting. Professionisti di alto livello.

Due ore e venti canzoni, balli travolgenti e tanta allegria… Al momento annunciate le presenze di Bema, Ivan Granatino e Joka. Ma ci sono altre sorprese che saranno svelate esclusivamente sul palco del Palapartenope.

Questo grande concerto sarà un enorme banco di prova. La giovane e seguitissima cantante ballerà e canterà sul palco della tensostruttura di Fuorigrotta per la gioia del suo numeroso pubblico.

Un lungo lavoro, quello che porterà al grande atteso live del 27 gennaio, nel corso del quale Fabiana è stata supportata dalla direzione artistica di Raffaele Testa, dalla direzione della fotografia di Armando La Pietra e dal coreografo Marco Stra.