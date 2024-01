La stazione ferroviaria dismessa di Ottaviano, sulla ex linea Torre Annunziata – Cancello, sarà data in comodato d’uso al Comune, insieme alle aree pertinenti, comprese quelle aperte destinate al parcheggio. A darne notizia è il sindaco Biagio Simonetti, che da tempo sta seguendo la questione e che è riuscito a trovare un accordo con Rfi (Rete ferroviaria italiana). Lo stabile e le zone attigue saranno, dunque, gestite dall’amministrazione comunale, che sta già pensando alla loro destinazione. Spiega Simonetti: «E’ nostra intenzione mettere lo stabile a disposizione delle attività sociali e culturali, magari immaginando di dare una sede a tutte le associazioni. In ogni caso si tratta di una struttura importante, la cui riqualificazione cambierà il volto di tutta la zona di via Ferrovia dello Stato».

La stazione dismessa si trova a ridosso della rete ferroviaria che, invece, è destinata a diventare una pista ciclabile: la Regione Campania ha, infatti, già stanziato i fondi per la pista. La linea Torre Annunziata – Cancello trovò la chiusura nel 2006 e definitivamente soppressa nel 2014: da allora versa in uno stato di degrado.

Ora la svolta: «Finalmente recuperiamo un bene pubblico e lo mettiamo a disposizione della collettività. Lo facciamo con capacità progettuale e di relazione: è un progetto di cui vado particolarmente fiero», aggiunge il primo cittadino.