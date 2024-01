Con l’avvicinarsi del nuovo anno, molti si chiedono se saranno ancora disponibili i bonus per i carburanti, considerando le varie iniziative degli anni precedenti. Dalla riduzione delle accise sotto il governo Draghi alla possibilità per i datori di lavoro di rimborsare i dipendenti, fino ai vantaggi offerti all’interno della Carta Dedicata a te.

Tuttavia, con il cambio di governo e il passaggio all’anno 2024, quali sono i bonus per la benzina ancora attivi? Purtroppo, le misure sono limitate: nonostante anche una riduzione dei prezzi alla pompa, l’esecutivo Meloni non ha previsto nuovi incentivi per il carburante.

Quest’anno, simile a quanto avvenuto nel 2023, non sono in vigore il bonus benzina fornito dal datore di lavoro né tanto meno un taglio delle accise. Si conferma invece il pagamento del bonus benzina all’interno della Carta Dedicata a te, oltre alle agevolazioni sull’acquisto di benzina per i beneficiari della legge 104/92.

Esaminiamo dunque le misure attuali descritte come bonus benzina o per altri carburanti, insieme ai beneficiari e alle modalità di richiesta.

Bonus Benzina nella Carta Dedicata a te

Nel 2024, verranno assegnate nuove social card, come la Carta Dedicata a te di Poste Italiane, introdotta nel 2023 e prevista per continuare quest’anno con le stesse modalità.

Il governo ha stanziato 600 milioni di euro per distribuire le nuove carte (i beneficiari potrebbero non essere gli stessi del 2023) a coloro con un Isee inferiore a 15 mila euro.

Si prevede di distribuire complessivamente 1 milione e 300 mila carte, seguendo criteri come la presenza di un nucleo familiare numeroso (almeno 3 membri) e la presenza di minori. La priorità sarà data alle famiglie con un Isee più basso.