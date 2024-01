Il Bonus Alimentare 2024 rappresenta una significativa iniziativa di sostegno sociale volta a combattere lo spreco alimentare e ad aiutare coloro che si trovano in situazioni di povertà assoluta. Introdotto per la prima volta nel 2023 e confermato nella legge di Bilancio 2024, il programma prevede la distribuzione gratuita di pacchi alimentari contenenti prodotti invenduti dai negozi della distribuzione alimentare. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa importante misura.

Cos’è il Bonus Alimentare 2024:

Il Bonus Alimentare 2024 è un’iniziativa che mira a utilizzare prodotti invenduti della distribuzione alimentare per creare pacchi alimentari destinati a chi si trova in condizioni di povertà assoluta. Questi prodotti, altrimenti destinati allo spreco, vengono donati dagli esercizi commerciali aderenti alla sperimentazione.

Come funziona il Programma:

I pacchi alimentari possono essere prenotati attraverso un’applicazione disponibile su smartphone, rendendo il processo di accesso e fruizione più semplice per gli utenti. In alternativa, è possibile rivolgersi direttamente ai Comuni delle città metropolitane coinvolte o agli enti del Terzo Settore partecipanti. I centri di distribuzione sono individuati dai Comuni, e i soggetti fragili, come pensionati e non autosufficienti, riceveranno il pacco direttamente a casa.

Requisiti per accedere al Bonus Alimentare:

I beneficiari del Bonus Alimentare sono individuati dai Comuni capoluogo delle città metropolitane. Possono usufruire della distribuzione alimentare coloro che sono presenti negli elenchi detenuti dalle Organizzazioni Partner Territoriali (OpT) del programma FEAD, nonché altri soggetti segnalati dai servizi sociali territoriali o da organizzazioni del Terzo Settore attive sul territorio.

Come Fare Domanda:

La domanda per il Bonus Alimentare 2024 può essere effettuata tramite l’applicazione su smartphone o rivolgendosi ai Comuni e agli enti del Terzo Settore. Parte delle risorse sarà destinata allo sviluppo dell’app per migliorare l’accesso e la fruibilità da parte degli utenti, incluso il tracciamento dei prodotti donati, anche per la consegna a domicilio.