La tranquillità della scuola primaria di via Brezza è stata scossa da un evento inusuale e sconcertante: una furibonda lite tra due insegnanti, che ha avuto luogo pochi giorni fa. Le due docenti della scuola elementare dell’istituto comprensivo “Pier delle Vigne” hanno trasformato una discussione accesa in una violenta confrontazione nei bagni della scuola, suscitando incredulità e preoccupazione tra colleghi, personale amministrativo e, soprattutto, i genitori degli alunni.

L’Episodio:

La discussione tra le due insegnanti è avvenuta in presenza degli alunni, creando un clima di tensione che ha raggiunto il culmine nei bagni dell’istituto scolastico. La situazione ha richiesto l’intervento celere dei carabinieri e del personale del 118. Fortunatamente, nonostante la violenza della lite, le insegnanti non hanno subito lesioni gravi e sono state medicate senza necessità di ricovero ospedaliero.

Reazioni dei Genitori:

I genitori degli alunni, profondamente preoccupati per l’incidente, hanno deciso di non far frequentare la scuola ai propri figli in attesa di provvedimenti da parte della dirigenza. Come risultato, aule e corridoi sono rimasti vuoti, mentre gli insegnanti hanno continuato regolarmente la loro giornata di lavoro.

Indagini in Corso:

I carabinieri della Compagnia di Capua e della locale stazione stanno attualmente indagando sull’incidente, raccogliendo testimonianze per comprendere meglio le dinamiche della lite e stabilire eventuali responsabilità. Il caso è trasferito all’Ambito Territoriale di Caserta, ex Provveditorato agli Studi, che valuterà la situazione e deciderà se applicare sanzioni alle insegnanti coinvolte.

I Provvedimenti della Dirigente Scolastica:

La dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Pier delle Vigne”, Ida Colandrea, ha immediatamente avviato un’istruttoria per fare chiarezza sulla vicenda e stabilire le responsabilità. Una volta completata, una dettagliata relazione sarà inviata all’Ambito territoriale di Caserta, dove sarà valutata l’applicazione di eventuali sanzioni nei confronti delle insegnanti coinvolte.

Reazioni delle Autorità Locali:

Il sindaco Adolfo Villani ha espresso profonda preoccupazione per l’accaduto, definendolo un fatto di inaudita gravità, soprattutto perché si è verificato in presenza degli alunni. Ha chiesto alla dirigente scolastica di fare luce sulla vicenda e di adottare i provvedimenti necessari nei confronti delle responsabili.