Una giovane donna di vent’anni, identificata come C.B., è finita agli arresti domiciliari dopo essere fermata dai carabinieri della tenenza di Cercola per il possesso di droga. L’arresto è avvenuto mentre la donna percorreva via Matilde Serao al volante della sua auto. Durante un controllo di routine, l’agitazione della giovane ha suscitato sospetti nei militari, che hanno deciso di procedere con una perquisizione più approfondita. Questo approfondimento ha portato al rinvenimento di 26 grammi di cocaina nascosti nel reggiseno della donna, oltre a 100 bustine, presumibilmente destinate al confezionamento della droga, trovate all’interno dell’auto.

La giovane è quindi arrestata con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ed è successivamente posta agli arresti domiciliari in attesa delle ulteriori fasi investigative.