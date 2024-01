Un atto di estrema generosità all’ospedale di Nocera Inferiore, dove è effettuato con successo un prelievo di organi da una paziente di 67 anni, originaria dei Paesi Vesuviani. La donna, purtroppo, era deceduta a causa di un’emorragia cerebrale, nonostante gli sforzi dei sanitari durante un intervento neurochirurgico. L’accordo dei familiari ha consentito il prelievo, dando l’opportunità di salvare altre vite attraverso il trapianto di organi.

Procedura del Prelievo:

Dopo il consenso dei familiari, è stata costituita una commissione medica composta dall’anestesista, il dr. Vincenzo Visciano, dal neurologo, il dr. Dario Coppeta, e dal dirigente medico di Direzione Sanitaria, il dr. Gaetano Aprea, per l’accertamento di morte cerebrale. Confermata la morte cerebrale, sono iniziate le attività chirurgiche di prelievo degli organi, che saranno destinati a diverse strutture ospedaliere della Campania e del Policlinico di Bari.

Destinazioni degli Organi:

I due reni saranno inviati a un ospedale napoletano e a un altro in Campania, mentre il fegato e il cuore saranno trasportati presso il Policlinico di Bari. Le cornee, preziose per i trapianti di occhi, saranno consegnate a un ospedale napoletano. La perfetta coordinazione tra le squadre chirurgiche, i laboratori e le varie figure professionali coinvolte ha contribuito in modo significativo al successo delle operazioni.

Messaggio di Cordoglio e Gratitudine:

La Direzione Strategica dell’Asl di Salerno ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia della donatrice per la grave perdita. Al contempo, ha manifestato profonda gratitudine per la forza dimostrata dalla famiglia in una situazione così tragica. Il gesto di amore e solidarietà della famiglia offre una speranza di vita a persone in attesa di trapianto, sottolineando l’importanza e il valore dei donatori di organi.