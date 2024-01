Una decisione sorprendente e coraggiosa annunciata su Facebook da don Antonio Romano, il parroco di Chiusano San Domenico. Nel suo lungo post ha infatti comunicato la sua volontà di rinunciare allo stato clericale e di essere sollevato da tutti gli incarichi e dagli obblighi ad esso connessi, compreso il celibato. La ragione di questa decisione è legata al suo amore per una donna, con la quale ha scoperto di condividere sentimenti profondi, aspirazioni, progetti e valori.

La Dichiarazione di Don Antonio Romano:

Il post inizia con un’aperta dichiarazione di intenti, in cui don Antonio Romano comunica la sua decisione al vescovo e alla comunità di Chiusano San Domenico. Esprime chiaramente il suo amore per una donna e la volontà di intraprendere un percorso diverso nella sua vita, lontano dal sacerdozio e dagli obblighi ad esso legati.

L’Amore e la Condivisione:

Don Antonio Romano condivide con la comunità che, dopo una lunga amicizia, ha scoperto di amare profondamente una donna con la quale condivide molti aspetti significativi della vita. Sottolinea la difficoltà di reprimere i sentimenti e i tentativi di separazione, evidenziando il peso che questo conflitto interiore ha avuto sul suo ministero, rendendolo pesante e opprimente.

Una Scelta per la Libertà:

Il parroco sottolinea che la decisione di rinunciare allo stato clericale è una scelta per la libertà di seguire il proprio cuore e di vivere quindi la propria vita in modo autentico. Condivide il desiderio di evitare giudizi avventati sulla sua futura consorte, spiegando che lei ha vissuto una convivenza traumatica e travagliata negli anni precedenti.

Reazioni e Sostegno della Comunità:

Don Antonio Romano conclude il suo annuncio con l’auspicio di evitare giudizi affrettati e maldicenze sulla sua scelta di amore e libertà. È probabile che la comunità di Chiusano San Domenico debba affrontare questa notizia con una varietà di reazioni, ma la sua apertura e sincerità potrebbero anche suscitare un senso di comprensione e sostegno.