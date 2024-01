La comunità di Crispano è scossa da una tragedia inaspettata e dolorosa. La sera scorsa, Domenico Magri, un giovane di soli 22 anni, ha infatti perso la vita in un incidente stradale che ha lasciato un vuoto indelebile nella città. Il sindaco Michele Emiliano, attraverso un toccante intervento sui social, ha quindi espresso il dolore profondo che la perdita di Domenico ha portato nella comunità: “Non ci sono parole per esprimere il sentimento di dolore per la morte di Domenico, il nostro giovane concittadino che è deceduto questa sera in un tragico incidente stradale a Crispano.”

Domenico, conosciuto per la sua simpatia e affabilità, rappresentava un punto di riferimento per molti. Il suo tragico destino ha suscitato un’ondata di tristezza e solidarietà tra gli abitanti della città, che inizialmente si erano riuniti per celebrare le festività in piazza. L’incidente, avvenuto in via Pizzo delle Canne, ha coinvolto la moto su cui Domenico viaggiava e una Yaris condotta da un residente locale. Nonostante il tempestivo intervento delle autorità e il trasporto immediato in ospedale, le lesioni riportate hanno purtroppo causato la perdita del giovane.

Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro sono in corso sotto la guida della polizia municipale di Crispano, con il capitano Gennaro Di Santo alla testa dell’operazione. Attualmente, la salma di Domenico è trasferita all’ospedale di Giugliano in attesa dell’autopsia, mentre l’Autorità Giudiziaria prende le decisioni necessarie per il prosieguo delle indagini.

La città si stringe attorno alla famiglia di Domenico, agli amici e a tutti coloro che lo hanno amato, esprimendo le più sentite condoglianze. La memoria di Domenico rimarrà viva nella comunità, con la consapevolezza che un altro angelo veglierà su di loro dall’alto.