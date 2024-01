Grazie al programma Energie per il Sarno, Gori ha recentemente ottenuto importanti risultati nella realizzazione di nuove infrastrutture fognarie in otto comuni del territorio. I progetti, volti a migliorare l’efficienza dei servizi fognari e depurativi, includono la creazione di oltre 2,5 chilometri di nuove reti fognarie e l’installazione di oltre 250 nuovi allacci. Questi interventi, eseguiti in collaborazione con la Regione Campania e l’Ente Idrico Campano, contribuiscono al disinquinamento del corso d’acqua e fanno parte di un piano di interventi che si prevede saranno completati entro il 2025.

Dettagli degli interventi:

Gli otto comuni coinvolti in questa fase del programma Energie per il Sarno sono Boscotrecase, Casola di Napoli, Corbara, Lettere, Pompei, Santa Maria la Carità, Sant’Egidio del Monte Albino e Trecase. Tra i risultati positivi, spicca infatti l’eliminazione di uno scarico in ambiente situato nel comune di Lettere, in località Casa Avolio. Questo è raggiunto grazie all’attivazione di due impianti di sollevamento esistenti, dunque alla deviazione delle reti fognarie all’interno delle vasche di accumulo e alla costruzione di un nuovo impianto di sollevamento in via San Lorenzo.

Obiettivi e Coinvolgimento della Comunità:

L’obiettivo principale di questi interventi è contribuire al potenziamento del servizio fognario e depurativo, oltre a affrontare l’emergenza ambientale che affligge il fiume Sarno e i suoi affluenti. Il progetto Energie per il Sarno è un impegno condiviso che coinvolge l’intera comunità, incoraggiando i cittadini a partecipare attivamente attraverso il portale energieperilsarno.it. Qui, è possibile monitorare lo stato di avanzamento degli interventi, inoltre ottenere informazioni e presentare proposte e segnalazioni.

Risultati del Programma dal 2020:

Dal 2020, anno di avvio del programma Energie per il Sarno, sono quindi eliminati 44 scarichi in ambiente e si è registrato un aumento significativo di 146.448 abitanti serviti da depurazione. Questi risultati dimostrano il successo e l’efficacia del programma nel promuovere la rinascita ambientale e la collaborazione tra enti locali, sovracomunali e la comunità nel suo complesso.