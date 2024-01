Si è verificato un tragico incidente al passaggio a livello di Corso Vittorio Emanuele ad Acerra, culminato in uno schianto frontale tra uno scooter e un’auto. Il bilancio dell’incidente è estremamente grave, con un giovane alla guida dello scooter ora in condizioni critiche, impegnato in una lotta per la vita. La causa principale dell’incidente sarebbe la violazione del semaforo rosso posto prima delle barriere del passaggio a livello. L’impatto è particolarmente drammatico a causa dell’alta velocità con cui entrambi i veicoli avrebbero attraversato le barriere ferroviarie. Entrambi gli veicoli sono stati posti sotto sequestro dalla polizia per ulteriori indagini.

Il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente si è fermato immediatamente per prestare soccorso al giovane ferito. L’incidente è stato osservato da altri automobilisti e dalle telecamere di sorveglianza poste a protezione del passaggio a livello.

Il passaggio a livello coinvolto chiude ogni 10 minuti nelle ore di punta, e nonostante ciò, molti automobilisti quotidianamente ignorano il segnale rosso, violando la chiusura delle barriere. Questa pratica comune, spesso senza conseguenze gravi, ha questa volta portato a una tragedia facilmente prevedibile.

Le condizioni del giovane al volante dello scooter sono rimaste gravi fino alle prime ore del giorno successivo. Il conducente dell’auto è stato sottoposto agli esami tossicologici per accertare la sua condizione al momento dell’incidente. Tuttavia, è stato segnalato che l’uomo, dopo l’incidente, ha immediatamente chiamato i soccorsi.