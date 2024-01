Nell’ambito della campagna “Fauna Sicura”, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marigliano, in collaborazione con la stazione CC di Brusciano e il personale Lipu, hanno condotto un’operazione a Brusciano che ha portato alla denuncia di un uomo di 60 anni residente a Somma Vesuviana. Durante una perquisizione domiciliare, il 60enne è sorpreso in possesso di ben 10 cardellini, specie di uccelli protetta dalla legge italiana. L’uomo deve ora rispondere dell’accusa di detenzione illecita di fauna protetta, ma la sua situazione si è complicata ulteriormente con una denuncia anche per furto venatorio.

I militari hanno sequestrato i cardellini e, nel rispetto della tutela della fauna, li hanno rimessi in libertà. La detenzione illecita di animali protetti è un reato grave, poiché minaccia la biodiversità e l’equilibrio degli ecosistemi.