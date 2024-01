Il noto marchio di supermercati Sole 365 sta per aprire un nuovo maxi supermercato nel Centro Commerciale Campania, a Marcianise, in provincia di Caserta, e è alla ricerca di diverse figure professionali per rafforzare il proprio team. L’apertura del nuovo store offre numerose opportunità di lavoro per candidati qualificati e motivati. Vediamo insieme le posizioni aperte e i dettagli su come presentare la propria candidatura.

Posizioni Aperte:

Il nuovo maxi supermercato Sole 365 sta cercando diverse figure professionali per soddisfare le esigenze del nuovo store. Ecco le posizioni aperte:

Cuoco e Banconista Cucina:

Attività: Preparazione di pietanze, gestione ordini alimentari, cura della presentazione dei piatti e utilizzo di attrezzature in cucina.

Requisiti: Conoscenze su igiene del lavoro, normativa HACCP, approvvigionamento prodotti, e esperienza pregressa nel ruolo.

Addetto Reparto Macelleria e Panetteria:

Attività: Gestione delle attività del reparto macelleria e panetteria.

Requisiti: Conoscenza delle tecniche di lavorazione, abilità manuale, rispetto delle norme di sicurezza alimentare e vendita, esperienza pregressa.

Altre Opportunità:

Addetto Sala, Cassa, Sommelier, Addetto Macelleria, Addetto Gastronomia, Panetteria Addetto Ortofrutta, Addetto Pescheria

Requisiti Comuni:

Per queste figure, sono richieste competenze come la capacità di raggiungere obiettivi di vendita, gestire la disposizione dei prodotti, rispettare norme di sicurezza alimentare, e avere un ottimo rapporto con la clientela. Inoltre, l’esperienza pregressa nel ruolo è un requisito fondamentale.

Come Candidarsi:

Gli interessati possono presentare la propria candidatura inviando il curriculum vitae e una lettera di presentazione all’indirizzo indicato dal supermercato Sole 365 CLICCANDO A QUESTO LINK. È possibile trovare ulteriori dettagli sulle posizioni aperte sul sito web ufficiale o contattando direttamente il dipartimento delle risorse umane.