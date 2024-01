L’accesso al campionato italiano attraverso la piattaforma DAZN sta subendo un aumento nei costi degli abbonamenti mensili e annuali, come comunicato attraverso il nuovo listino prezzi per il 2024. Questo aumento interessa sia i nuovi abbonati che coloro il cui abbonamento scadrà nei prossimi mesi. Per quanto riguarda l’opzione DAZN Start, l’abbonamento mensile è passato da 13,99 euro a 14,99 euro, mentre l’abbonamento annuale è aumentato da 89,99 euro a 99 euro, con le rate mensili salite da 9,99 euro a 11,99 euro.

Il costo dell’abbonamento mensile per DAZN Standard è rimasto stabile rispetto al 2023 a 40,99 euro, mentre l’abbonamento annuale è salito da 299 euro a 359 euro, con le rate mensili passate da 30,99 euro a 34,99 euro. Per il pacchetto DAZN Plus, che consente la visione su due dispositivi contemporaneamente, l’abbonamento mensile è aumentato da 55,99 euro a 59,99 euro, mentre l’abbonamento annuale è salito da 449 euro a 539 euro, con le rate mensili passate da 45,99 euro a 49,99 euro.