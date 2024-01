Nel tranquillo scenario di Flumeri, in provincia di Avellino, un 48enne residente nei Paesi Vesuviani è stato arrestato in flagranza dai carabinieri mentre stava cercando di caricare ben 350 litri di gasolio asportato dai serbatoi di camion e mezzi pesanti parcheggiati in un terminal locale. L’uomo, colto sul fatto, ha tentato invano di sfuggire alle autorità, ma è stato prontamente raggiunto dai militari in servizio di controllo del territorio.

Dettagli dell’arresto:

Il sospettato, dopo aver asportato il carburante e aver cercato di liberarsi delle taniche, ha provato a dileguarsi a piedi, ma la tempestiva azione dei carabinieri ha sventato la sua fuga. Gli agenti, già impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti prontamente per fermare l’attività illecita e assicurare l’uomo alla giustizia.

Denuncia e disposizioni della Procura:

Il 48enne è stato denunciato alla Procura di Benevento per furto aggravato. La Procura, valutate le circostanze del caso, ha emesso la disposizione di trasferire il sospettato agli arresti domiciliari, dove dovrà attendere le fasi successive del procedimento legale.

Risvolti legali:

Il furto di carburante, specialmente da veicoli pesanti, rappresenta una grave violazione della legge. Le autorità competenti, come dimostra questo caso, agiscono prontamente per contrastare tali attività illegali e proteggere la proprietà altrui. L’arresto del 48enne e la sua denuncia costituiscono un chiaro messaggio sulla tolleranza zero per chiunque si renda responsabile di furti e reati simili.