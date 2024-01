A Santa Maria la Carità sventato un tentativo di raggiro conosciuto come la “truffa dello specchietto”. In questa modalità, i truffatori cercano di convincere le vittime di aver causato danni ai veicoli degli aggressori, chiedendo poi un risarcimento ingiustificato. Nel recente episodio, due truffatori hanno tentato di estorcere la somma di 100 euro da un anziano, sostenendo che avesse danneggiato lo specchietto della loro auto. Tuttavia, l’anziano, dimostrando saggezza e prontezza d’animo, ha immediatamente contattato suo figlio al telefono.

Il figlio, sospettando la natura fraudolenta della richiesta, ha suggerito al padre di condurre i presunti truffatori alla stazione dei Carabinieri di Sant’Antonio Abate. Seguendo il consiglio del figlio, l’uomo ha guidato i malviventi fino alla stazione dei Carabinieri.

I militari, tempestivamente avvertiti dal figlio della vittima, hanno prontamente bloccato i due presunti truffatori. La coppia è stata identificata come un uomo di 41 anni di San Giuseppe Vesuviano e una donna di 23 anni di Palma Campania, entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati simili. I due sono denunciati per tentata truffa.