Un uomo di 78 anni ritrovato senza vita nel suo appartamento in via Partenio a Mercogliano. La scoperta macabra è avvenuta grazie all’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, allertati da parenti e vicini che non riuscivano a mettersi in contatto con l’anziano.

Scoperta da Vigili del Fuoco:

Dopo essere stati allertati, i vigili del fuoco sono intervenuti salendo al secondo piano dello stabile e hanno fatto la scoperta del corpo dell’uomo privo di vita all’interno della sua abitazione.

Intervento del 118 e Rilievi dei Carabinieri:

Il personale sanitario del 118 è giunto sul luogo per constatare il decesso, mentre i Carabinieri hanno avviato i rilievi di propria competenza per investigare sulle circostanze della morte.

Allarme da Parte di Parenti e Vicini:

L’allarme è stato lanciato dai familiari e dai vicini dell’uomo, che non riuscivano a contattarlo. La preoccupazione per la mancanza di comunicazione ha portato al coinvolgimento delle autorità competenti.

Indagini in Corso:

Attualmente, le autorità stanno conducendo indagini per comprendere le circostanze del decesso dell’uomo di 78 anni. La natura e la causa della morte saranno oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell’ordine.