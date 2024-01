I Carabinieri della tenenza di Cercola, nella provincia di Napoli, sono intervenuti di recente in Via Don Minzoni 46 a seguito del crollo del lastrico solare di un appartamento al primo piano. L’incidente coinvolge una donna nata nel 1943 e suo figlio, classe ’80, che al momento si trovavano all’interno dell’abitazione. Secondo una nota rilasciata dall’Arma, la donna ha riportato alcune lesioni al volto a causa della caduta di calcinacci ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita. È finita prontamente trasportata all’ospedale Maresca per ricevere le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti non solo i Carabinieri, ma anche i vigili del fuoco e il personale dell’Ufficio Tecnico del Comune. Le autorità competenti hanno messo in sicurezza l’area e proceduto allo sgombero dell’appartamento adiacente, occupato da un’altra famiglia. Tale misura è stata adottata per precauzione, garantendo la sicurezza delle persone coinvolte.