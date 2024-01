Un episodio di estrema violenza ha scosso la tranquilla comunità di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Un uomo di 46 anni si è presentato alla caserma dei Carabinieri confessando di aver commesso un grave reato: il pestaggio della sua compagna, che ha portato la donna al limite della vita. La vittima è stata soccorsa dai figli e trasportata d’urgenza in ospedale, riuscendo finalmente a denunciare il suo aggressore. L’uomo è stato immediatamente arrestato ed è attualmente in custodia cautelare. Si tratta della fine di un incubo per la donna, che ha subito maltrattamenti e violenze ripetute, come confermato dai suoi stessi figli.

Il ciclo di violenza, al quale la vittima è stata sottoposta, era caratterizzato da episodi regolari di abusi fisici e psicologici. Il ritorno dell’uomo a casa dopo i suoi periodi di lavoro diventava spesso il momento scatenante di aggressioni violente. Anche l’ultimo atto di violenza è scaturito da una banale richiesta di spiegazioni sulla tardanza dell’uomo nel rientro.

La donna, vittima di un pestaggio così violento da far temere per la sua vita, ha finalmente trovato il coraggio di denunciare il suo aguzzino, liberandosi dall’incubo in cui era intrappolata. Questo tragico episodio mette in luce l’importanza di sensibilizzare sulle dinamiche della violenza domestica e sull’importanza di cercare aiuto in situazioni simili.