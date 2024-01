A Mirabella Eclano, un uomo e una donna sono denunciati dopo essere stati scoperti a rubare nel supermercato locale. Agendo in collaborazione, sono riusciti a sottrarre prodotti per alcune centinaia di euro, nascondendoli addosso per evitare i controlli interni del negozio. Tuttavia, grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a individuare e identificare i responsabili del furto, già noti per condotte simili.

Nella stessa località, Mirabella Eclano, quattro pattuglie si sono concentrate dopo la segnalazione di due furti in abitazione in orario serale. La presenza attiva dei carabinieri ha impedito ulteriori azioni criminali, con le pattuglie che hanno pattugliato la zona fino a tarda notte per garantire la sicurezza della comunità.