Gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti in via Canarde a San Pietro, a Portici, per una rapina ai danni di una coppia. I poliziotti, giunti sul posto, sono avvicinati da due giovani; gli stessi hanno raccontato che, poco prima, mentre erano fermi a bordo di un’auto in via Contrada Osservatorio, erano finiti avvicinati da uno scooter con a bordo due persone le quali, sotto la minaccia di una pistola, si erano fatte consegnare 150 euro ed un telefono cellulare. I malcapitati hanno inseguito i due rapinatori che, per guadagnare la fuga, avevano esploso un colpo d’arma da fuoco fino a quando, nel parcheggio di via Canarde a San Pietro, hanno abbandonato lo scooter.

I poliziotti, a seguito degli accertamenti eseguiti sul motoveicolo e dopo aver fatto visionare alle vittime un album fotografico con le immagini di alcuni soggetti, hanno individuato e successivamente rintracciato in un appartamento uno dei presunti autori dell’episodio criminoso rinvenendo anche alcuni capi di abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati per commettere il reato nonchè la chiave dello scooter abbandonato. Un 16enne di San Giorgio a Cremano, è sottoposto a fermo in quanto gravemente indiziato del reato di rapina aggravata e porto illegale di arma da fuoco, che questa mattina è convalidato dall’Autorità Giudiziaria.