Un dramma di stalking si è concluso con l’arresto di un uomo di 47 anni a Casaluce, a seguito della denuncia presentata dalla sua vittima, una donna di 40 anni. L’uomo è stato accusato di aver inviato per anni messaggi di morte alla donna, conosciuta inizialmente attraverso i social media e successivamente frequentata per due mesi in incontri nei bar della zona. Il loro primo incontro virtuale risale al 2020, ma dopo qualche settimana di incontri in luoghi pubblici, la donna ha deciso di interrompere qualsiasi tipo di relazione a causa dell’aggressività mostrata dall’uomo. Da quel momento, ha inizio una serie di condotte persecutorie e violente da parte del 47enne.

Le molestie includono appostamenti sotto casa, visite al luogo di lavoro, minacce e aggressioni fisiche. Nel 2023, la donna aveva già presentato una denuncia nei confronti dell’uomo, ma aveva successivamente ritirato la denuncia dopo le promesse dell’uomo di smettere di perseguitarla. Tuttavia, le molestie continuarono, culminando in un tentativo di strangolamento nel novembre 2023. Solo l’intervento tempestivo di alcuni passanti ha impedito il peggio.

Dopo questo episodio, la vittima ha limitato le sue uscite di casa, riducendole solo al lavoro. Tuttavia, il 17 gennaio scorso, ha deciso di denunciare nuovamente l’uomo presso i carabinieri. Mentre era in caserma, ha ricevuto un’ennesima telefonata minatoria da parte del suo stalker. Questa volta, i carabinieri, ascoltando le minacce dirette, sono immediatamente intervenuti presso l’abitazione dell’uomo, procedendo al suo arresto.