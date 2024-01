Il concorso ordinario nella scuola del 2023, indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha registrato un record di partecipazioni con oltre 370mila candidature per 44.654 posti disponibili. Questo concorso, che copre diverse discipline e gradi di istruzione, ha visto una partecipazione eccezionalmente elevata, specialmente nelle regioni come Lombardia, Lazio e Campania. Le iscrizioni sono chiuse il 9 gennaio, e si stima che siano state presentate quasi 304mila domande per la scuola superiore e circa 70mila per l’infanzia e la primaria.

I posti messi a concorso per i futuri docenti sono 44.654, suddivisi tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado. Ecco la suddivisione dei posti allo stato attuale, senza l’aggiunta dei successivi 14mila posti previsti dal recente DPCM:

1.315 posti per la scuola d’infanzia, di cui 707 posti comuni e 608 posti nel sostegno.

8.326 posti nella scuola primaria, di cui 2.863 posti comuni e 5.463 posti nel sostegno.

7.646 posti per la scuola secondaria di primo grado, di cui 5.166 posti comuni e 2.480 posti nel sostegno.

12.929 posti per la scuola secondaria di secondo grado, di cui 12.365 posti comuni e 564 posti nel sostegno.

È importante notare che i posti messi a concorso riguardano anche insegnanti di sostegno e insegnanti tecnico pratici (ITP).