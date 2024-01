Il termine ultimo per la presentazione delle candidature per ben 1.110 posti a tempo indeterminato nei ministeri italiani si avvicina rapidamente. Diversi bandi sono attualmente aperti, offrendo opportunità di carriera in vari settori della Pubblica Amministrazione.

1. Concorso Ministero della Difesa: 267 Posti Disponibili

Il Ministero della Difesa sta cercando 267 nuovi membri del personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato. Le posizioni sono suddivise tra funzionari amministrativi, contabili, linguistici, giudiziari, storico-culturali e sanitari. La procedura richiede la presentazione della domanda tramite il Portale “inPA” entro il 29 gennaio 2024, alle ore 23:59. CLICCA QUI PER IL BANDO.

2. Concorso Ministero degli Affari Esteri: 381 Posti Disponibili

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sta offrendo 381 posizioni non dirigenziali, da assegnare nelle categorie di assistente amministrativo, contabile e consolare (ACC) e assistente informatico, telecomunicazione e cifra (TLC). Il termine per la presentazione delle domande è il 26 gennaio 2024, alle ore 23:59. CLICCA QUI PER IL BANDO.

3. Concorso Ministero dell’Agricoltura: Diverse Opportunità

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha due bandi aperti. Il primo, su base territoriale, offre 88 posti in varie categorie, tra cui assistenti amministrativi e tecnici. Il secondo prevede 374 posti, tra funzionari e ispettori, con varie specializzazioni come agrario forestale, amministrativo contabile, informatico e molti altri. Le candidature per entrambi i bandi devono essere inviate tramite il Portale “inPA” entro il 27 gennaio 2024, alle ore 23:59.

CLICCA QUI PER IL PRIMO BANDO.

CLICCA QUI PER IL SECONDO BANDO.

Per partecipare, è necessario autenticarsi con SPID/CIE/CNS/eIDAS e compilare il format di candidatura sul sito ufficiale del Portale “inPA” all’indirizzo https://www.inpa.gov.it. Si raccomanda ai candidati di consultare attentamente i requisiti specifici per ciascuna posizione e di rispettare scrupolosamente le scadenze indicate nei bandi.