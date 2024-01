Il festoso clima di Capodanno in Campania è funestato da una tragedia avvenuta ad Afragola, dove una cena festiva si è trasformata in una scena di terrore e dolore. Concetta Russo, 55 anni, è rimasta colpita da un proiettile vagante mentre si trovava in vacanza per visitare i suoi cari nella sua città natale. Originaria di Afragola ma residente a Pantigliate, nei dintorni di Milano, Concetta Russo era seduta a tavola con una ventina di persone quando un colpo di pistola ha interrotto la serata, ferendola mortalmente. Trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli, ha purtroppo perso la vita poco dopo il ricovero.

La scena del crimine presenta molti interrogativi: l’arma, un calibro 380, non è ancora rinvenuta nonostante le indagini condotte dai carabinieri di Castello di Cisterna. Sorprendentemente, nessuno dei parenti della vittima risulta detenere legalmente un’arma da fuoco, sollevando il sospetto che l’arma potrebbe essere illegalmente posseduta e nascosta dall’autore dello sparo. Al momento nessuno dei familiari ha parlato e chiarito la situazione.

Le indagini sono ora concentrare sul ristretto gruppo di persone presenti alla cena di Capodanno, con l’ipotesi predominante di un tragico incidente. Nonostante il riserbo delle autorità, si sta lavorando intensamente per scoprire la verità dietro questo evento scioccante e sconvolgente.