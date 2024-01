Nella tranquilla frazione Vassi di Giffoni Valle Piana, provincia di Salerno, una violenta sparatoria ha scosso la comunità la sera scorsa, ferendo un uomo di 40 anni identificato come Stefano Russomando. L’episodio è avvenuto intorno alle 21 in piazza del Popolo, mentre la vittima si trovava con alcuni amici. Russomando è stato avvicinato da due individui a bordo di uno scooter, i quali hanno aperto il fuoco senza esitazione prima di darsi alla fuga. Il ferito è stato prontamente soccorso dai presenti e dai carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana, intervenuti immediatamente. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Salerno, Russomando ha riportato ferite all’addome e alle gambe, ma fortunatamente le sue condizioni non sembrano metterlo in pericolo di vita, come confermato dai medici.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia, che stanno cercando di ricostruire la dinamica e il movente dietro questa sparatoria. Non sono escluse varie piste investigative, ma si ipotizza un coinvolgimento legato a questioni personali o di affari.

Russomando è noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti penali, tra cui rapina e lesioni, elemento che potrebbe essere legato al possibile movente della sparatoria.

Il sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano, ha espresso solidarietà al ferito e ha condannato fermamente l’atto criminale. “Siamo vicini alla famiglia di Russomando e gli auguriamo una pronta guarigione. Questo atto criminale ha turbato la pace del nostro paese. Chiediamo alle autorità di fare luce su questa vicenda e di assicurare alla giustizia i responsabili”, ha dichiarato il sindaco.