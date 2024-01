Una violenta rapina ha scosso Pagani, dove un commando armato di cinque individui mascherati ha perpetrato un furto all’alba presso il distributore esterno di farmaci della farmacia Borrelli, situata in via De Gasperi. L’atto criminoso si è consumato alle 4:20 del mattino, lasciando dietro di sé non solo un ammontare di denaro sottratto, ma anche gravi danni materiali. I malviventi, armati e con il volto coperto, hanno portato via circa mille euro in contanti, ma la perdita più rilevante è quella legata ai danni al distributore stesso, quantificati in circa 20mila euro. L’episodio ha suscitato preoccupazione e turbamento tra i residenti, poiché atti di tale natura rappresentano una minaccia alla sicurezza e alla tranquillità della comunità.

Immediatamente dopo l’accaduto, i carabinieri di Nocera Inferiore sono intervenuti sul luogo del crimine. Gli investigatori stanno analizzando le immagini di videosorveglianza che hanno registrato l’accaduto, sperando che possano fornire importanti dettagli per individuare e identificare i responsabili di questo raid criminale. Si ipotizza che tali filmati possano costituire un valido strumento per risalire all’identità dei banditi.

Le forze dell’ordine sembrano già essere sulle tracce di un’auto sospetta collegata all’episodio. L’attenzione degli inquirenti è concentrata nel rintracciare qualsiasi elemento utile che possa aiutare a individuare e porre sotto accusa coloro che hanno perpetrato questa azione criminosa.