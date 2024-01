La celebrazione del nuovo anno si è trasformata in tragedia nella notte di Capodanno ad Afragola, nel Napoletano, quando la festa di una famiglia è funestata da un tragico colpo d’arma da fuoco che ha portato alla morte di Concetta Russo, 45 anni, mentre si trovava in casa con i suoi cari. Le circostanze intorno a questo incidente mortale sono avvolte da un fitto mistero, poiché gli investigatori, tra cui i carabinieri locali e il Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, esplorano ogni angolo, escludendo al momento nessuna pista .Il proiettile che ha tragicamente colpito la signora Russo alla testa, causandone la morte mentre era trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, sembra essere sparato dall’interno della casa.

Infatti ulteriori indagini hanno portato alla scoperta di un proiettile calibro 380 all’interno dell’appartamento, il che ha condotto i carabinieri a concludere preliminarmente che il colpo possa essere partito dallo stesso luogo in cui la vittima si trovava con oltre una decina di parenti, riuniti per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Le indagini sono in corso e si stanno raccogliendo testimonianze cruciali dai presenti, nella speranza di far luce su questo tragico evento. Concetta Russo, originaria di Napoli ma residente a Pantigliate, nell’area metropolitana di Milano, lascia un marito e due figli maggiorenni. Si trovava ad Afragola in vacanza per ricongiungersi con i parenti durante le festività.