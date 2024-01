Un colpo da cinema ha scosso la tranquillità di Piazzolla di Nola, quando una rapina al deposito di una ditta di abbigliamento ha preso vita, orchestrata da individui che si sono identificati come finanzieri. Tuttavia, dietro le divise impeccabili e le modalità apparentemente ufficiali, si celava un colpo premeditato e ben orchestrato da truffatori esperti. Cinque individui, con uniformi, atteggiamenti e distintivi convincenti, hanno fatto irruzione nei locali aziendali, spiegando al titolare e al commercialista che era in corso un’ispezione da parte delle autorità fiscali. Ciò che sembrava essere un controllo ufficiale si è trasformato in una rapina elaborata. Con una maestria degna di un copione cinematografico, hanno condotto approfondite perquisizioni, protratte per quasi due ore, facendo presagire un’attenta opera di sequestro del contenuto della cassaforte, lasciando anche un verbale per confermare il finto sequestro. Migliaia di euro, assegni e altri valori sono finiti sottratti, formando un bottino consistente.

La sorpresa è arrivata quando, qualche giorno dopo, titolare e commercialista, tramite il loro legale, hanno cercato delucidazioni presso il Corpo della Finanza. Solo allora hanno realizzato di essere vittime di una truffa elaborata. Le indagini hanno rivelato che i finti finanzieri avevano agito in maniera così impeccabile che la frode è emersa solo a distanza di tempo. Prima di dileguarsi a bordo di un’auto con una targa falsificata riportante l’acronimo “GdiF”, hanno anche prelevato le schede SD del sistema di videosorveglianza, per controllare chi potesse aver fatto visita all’imprenditore nei giorni precedenti, ma con il vero intento di cancellare le loro tracce.

Attualmente, i veri Baschi Verdi del Corpo della Finanza stanno conducendo un’indagine approfondita sul colpo da film che ha lasciato attoniti il titolare e il commercialista, dimostrando la meticolosità e l’audacia di un crimine che sembrava estratto da una sceneggiatura hollywoodiana, ma che ha avuto conseguenze ben reali sulla vita di queste persone e sulla sicurezza del territorio.