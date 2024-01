Questa mattina, un evento sconcertante ha scosso l’istituto scolastico Matilde Serao 2 a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, quando i carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un presunto colpo d’arma da fuoco all’interno della scuola media. Secondo quanto riportato in una nota dell’Arma, sembra che due individui abbiano superato il cancello dell’istituto e sparato un colpo d’arma da fuoco in aria, per poi fuggire. Tuttavia, il sopralluogo condotto successivamente dai carabinieri ha rivelato che si trattava di un colpo a salve. Le prime indagini effettuate dalla locale Stazione dei carabinieri e dai militari della compagnia di Castello Di Cisterna hanno confermato che il colpo non costituiva una minaccia reale ma era un atto di spavento senza conseguenze fisiche o danni materiali.

Il contesto in cui si è verificato questo incidente presso l’istituto scolastico è oggetto di approfondite indagini da parte delle autorità competenti per comprendere le motivazioni dietro questo comportamento sconsiderato. La sicurezza degli studenti e del personale scolastico rimane una priorità e le autorità stanno adoperandosi per garantire un ambiente sicuro e tranquillo all’interno della scuola.