Il 2023 si è concluso con una vera e propria esplosione di festa al Vulcano Buono di Nola, una struttura architettonica che mescola shopping e intrattenimento in una sinfonia di luci, colori e spettacoli natalizi. Con oltre un milione di visitatori accorsi per partecipare agli eventi speciali dedicati alle festività, questo luogo progettato da Renzo Piano ha segnato una rinascita tangibile grazie all’ingresso dei partner finanziari Dea Capital e Amco. L’incantevole Arena Spettacoli è trasformata in un gigantesco Luna Park per il “Christmas Dreams”, brillando di luci festose e vibranti colori, accogliendo l’imponente ruota panoramica, una delle più grandi d’Europa. A 50 metri dal suolo, è impossibile resistere alla tentazione di ammirare lo splendido panorama circostante.

La pista di pattinaggio è diventata il luogo prediletto per famiglie intere, offrendo ore di divertimento puro, accompagnato da spettacoli itineranti e animazione che incantano grandi e piccini. L’evento, partito il 18 novembre, ha entusiasmato i visitatori e continuerà fino al 6 gennaio, culminando con spettacoli di magia per celebrare l’Epifania.

All’interno del Vulcano, la galleria offre un connubio perfetto tra shopping nei più di 100 negozi presenti e la possibilità di vivere momenti spensierati in un autentico parco dei divertimenti.

L’appuntamento successivo è fissato dal 2 al 4 gennaio, con le affascinanti befane e mascotte che solcano gli spazi della struttura. Poi sarà la volta della Casa della Befana, dal 5 al 7 gennaio, con un’entrata libera e un programma coinvolgente che promette di affascinare grandi e piccini.

L’Arena Spettacoli continua a stupire dalle 18:00 alle 22:00, con proiezioni tridimensionali sui muri del centro commerciale, mentre un trenino speciale attraversa l’intera arena, regalando emozionanti corse ai partecipanti. Il carillon vivente, con una ballerina eterea che danza su una piattaforma in movimento, cattura l’immaginazione dei più giovani. Sul palco, spettacoli di animazione, balli e performance natalizie intrattengono il pubblico.

Il carosello trasporta i bambini in un mondo magico, accompagnati da musica e fantasia, mentre un trenino gratuito offre un’esperienza coinvolgente e iconica all’interno della struttura.