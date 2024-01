Un autista degli autobus dell’ANM (Azienda Napoletana Mobilità) di Napoli è finito vittima di un’aggressione e di un investimento da parte di un automobilista, dopo aver chiesto a quest’ultimo di spostare la sua auto dalla fermata dei pullman in piazza Amedeo. L’episodio è segnalato da Marco Sansone, sindacalista dell’Usb, che ha evidenziato il problema delle soste selvagge nell’area degli autobus di piazza Amedeo, sollevando la necessità di un intervento immediato. L’autista è sceso dal bus per chiedere all’automobilista di spostare la sua Mercedes parcheggiata in uno spazio riservato alla fermata dell’autobus. Tuttavia, invece di rispondere positivamente, l’automobilista avrebbe aggredito verbalmente l’autista e successivamente lo avrebbe investito con l’auto, fuggendo dalla scena. L’autista è poi curato presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Napoli.

Sansone ha dichiarato che gli autisti sono spesso vittime di aggressioni da parte di individui incivili che pretendono di fermarsi nell’area dedicata alla sosta degli autobus senza rispettare le regole. Ha sottolineato che lavorare a Piazza Amedeo è diventato impossibile, non solo per gli autisti ma anche per i passeggeri, e ha chiesto l’intervento urgente dell’ANM e della Polizia Municipale per prevenire ulteriori episodi simili.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli, dell’alleanza Verdi-Sinistra, ha espresso solidarietà nei confronti dell’autista aggredito e ha sottolineato la necessità di cambiare atteggiamento nei confronti di tali fenomeni, auspicando l’individuazione e la denuncia dell’aggressore. Ha evidenziato come sia giunto il momento di affrontare in modo deciso comportamenti incivili e violenti.