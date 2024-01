Una serata di lusso al ristorante Pescheria nel centro di Salerno si è trasformata in un’amara sorpresa per i proprietari del locale. Una coppia ha goduto di una sontuosa cena a base di pesce, accompagnata da due bottiglie di champagne, per poi fare perdere le proprie tracce senza saldare il conto, lasciando il personale del ristorante incredulo. I titolari, assenti al momento del fatto, hanno deciso di diffondere le immagini della videosorveglianza nella speranza di identificare i truffatori e avvisare la comunità locale.

Un’atmosfera di eleganza e raffinatezza si è trasformata in sconcerto per i gestori del rinomato ristorante Pescheria nel cuore di Salerno, quando una coppia ha escogitato una truffa da 400 euro in una delle più classiche e antiche arti del raggiro.

La serata sembrava procedere normalmente: piatti di pesce prelibati e due bottiglie di champagne adornavano il tavolo, mentre la coppia si godeva l’atmosfera rilassata del locale. Tuttavia, il loro intento era ben lungi dall’apprezzare solo la cucina di alta qualità.

Dopo aver deliziato il palato con prelibatezze culinarie, la coppia ha trovato il momento giusto per escogitare il loro piano. Con la scusa di uscire per fumare una sigaretta prima del dessert, hanno abbandonato il ristorante in maniera disinvolta, lasciando dietro di sé un conto salato e la rabbia del personale.

I titolari del Pescheria, assenti nel momento cruciale, hanno deciso di intervenire dopo aver visionato le registrazioni della videosorveglianza interna. Hanno reso pubbliche le immagini dei truffatori, oscurandone il volto ma cercando la collaborazione della comunità online per identificarli. L’appello alla caccia ai responsabili è stato lanciato sui social media, con la promessa di sportare denuncia alle autorità competenti una volta individuati.

La truffa, eseguita con tanta disinvoltura, ha messo in guardia altri ristoratori della zona. La vicenda ha suscitato indignazione e solidarietà tra coloro che operano nel settore, portando a una maggiore consapevolezza sulla necessità di vigilare attentamente sulla clientela.