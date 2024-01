Ieri sera si è verificato un crollo in Vico del Pero, 13 a Napoli, nei pressi del Museo Archeologico. Il cedimento ha coinvolto un locale bagno al piano terra e un locale al primo piano, al momento disabitato. Il crollo ha causato ferite a una persona, trasportata in ospedale con segni di ustioni, indicando la possibilità di uno scoppio come causa.

Dettagli dell’Incidente:

Il crollo ha coinvolto un locale bagno al piano terra e un locale al primo piano, quest’ultimo disabitato al momento dell’incidente. La persona ferita, non presente sul luogo al momento dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, è stata trasportata all’ospedale Cardarelli, dove le sono state diagnosticate ustioni e rilasciata una prognosi di 30 giorni.

Operazioni di Soccorso e Sicurezza:

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute prontamente, evacuando sei persone dal locale interessato dal crollo e dagli appartamenti adiacenti. I civici interessati sono in Vico del Pero 13 e 14, nonché Vico Cimitile 3, 4 e 5. Tre persone di nazionalità cingalese che alloggiano con regolare contratto al civico 4 di Vico Cimitile e altre tre persone cingalesi residenti al civico 3 sono state sgomberate.

Indagini in Corso:

Attualmente, si stanno svolgendo indagini per comprendere la dinamica esatta dell’accaduto. La presenza di segni di ustioni sulla persona ferita ha portato a sospettare la possibilità di uno scoppio come causa del crollo. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire gli eventi e stabilire le responsabilità.