A partire dal 31 gennaio 2024, l’ormai consolidata 18App si congeda, facendo spazio a due nuove iniziative: la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito. Con un importo di 500 euro ciascuna, queste nuove carte rappresentano quindi un incentivo destinato ai giovani italiani, sostituendo il precedente sistema. Approvato dal Garante della privacy e regolamentato dal Decreto Ministeriale 225/2023, questo cambiamento introduce infatti modalità di accesso e requisiti chiari per i beneficiari.

La Carta Cultura Giovani: Requisiti e Modalità:

L’importo di 500 euro della “Cultura Giovani” viene erogato su una carta elettronica dedicata. I beneficiari devono essere residenti in Italia, con regolare permesso di soggiorno per stranieri. La carta è destinata a coloro che hanno compiuto i 18 anni nell’anno precedente a quello di erogazione e appartengono a un nucleo familiare con Isee non superiore a 35.000 euro. La richiesta può essere fatta tramite la piattaforma online del Ministero della Cultura, disponibile dal 31 gennaio al 30 giugno dell’anno successivo al compimento del 18esimo anno di età.

Cosa Acquistare con il Voucher:

Il voucher da 500 euro può essere speso in diversi settori culturali, inclusi biglietti per spettacoli teatrali e cinematografici, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici digitali, musica, prodotti audiovisivi, biglietti per musei, mostre ed eventi culturali, corsi culturali e linguistici.

Scadenza e Modalità di Spesa:

I fondi possono essere utilizzati entro il 31 dicembre dell’anno di registrazione, e le somme non spese saranno perse. Dopo l’accesso alla piattaforma, i beneficiari possono generare buoni spesa da spendere presso esercenti autorizzati. Questi buoni, stampabili o digitali, devono essere utilizzati esclusivamente dal titolare della Carta.

La Carta del Merito: Premio per l’Eccellenza:

Riservata a coloro che hanno conseguito il massimo dei voti (100/100) all’esame di maturità, la Carta del Merito è un riconoscimento esclusivo per i nati nel 2005. Con un valore massimo di 500 euro, questa carta consente acquisti simili a quelli della Cultura Giovani.