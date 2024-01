In un periodo in cui molte famiglie italiane affrontano sfide economiche, il governo ha introdotto la “Carta Spesa Solidale” come un sostegno concreto per coloro che ne hanno bisogno. Con una scadenza imminente, il Ministero dell’Agricoltura ha esteso il termine fino al 31 gennaio per l’attivazione della “Dedicata a te”, una carta che offre agli aventi diritto l’accesso a fondi significativi per l’acquisto di beni alimentari essenziali e carburante.

Proroga e Benefici Aggiuntivi

Inizialmente fissato al 15 settembre 2023, il termine per il primo pagamento è esteso a dicembre, dando alle famiglie più tempo per aderire al programma. Coloro che hanno già ritirato la “Carta Spesa Solidale” presso gli Uffici postali e l’hanno attivata entro la scadenza di settembre sono idonei a ricevere il contributo di base di 382,50 euro. Inoltre, per coloro che, per ragioni al di fuori del loro controllo, non sono riusciti a ritirare o attivare la carta entro il termine iniziale, è stato introdotto un bonus aggiuntivo di 77,20 euro.

Chi Sono i Beneficiari?

Il contributo aggiuntivo di 77,20 euro è destinato a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore ai 15.000 euro. Questi beneficiari non devono presentare domanda aggiuntiva, ma devono assicurarsi di utilizzare completamente le somme accreditate entro il 15 marzo 2024.

Modalità di Utilizzo della Carta

La “Dedicata a te” è una carta elettronica di pagamento che può essere utilizzata per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburanti o, in alternativa, abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico locale. Poste Italiane S.p.A. ha abilitato la carta per gli acquisti di questi beni, assicurando che le risorse aggiuntive stanziate siano disponibili per tutti i beneficiari.

Scadenza del 31 Gennaio 2024

È fondamentale sottolineare che la scadenza per effettuare il primo pagamento con la “Carta Spesa Solidale” è il 31 gennaio 2024. Coloro che non rispettano questa data rischiano la decadenza dal beneficio. Poste Italiane S.p.A. si impegna a sbloccare le carte non attivate per coloro che le hanno ritirate ma non hanno ancora effettuato pagamenti, e autorizzerà gli Uffici postali a consegnare le carte a coloro che non hanno potuto ritirarle in precedenza.