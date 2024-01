È una storia tragica e incredibilmente dolorosa quella che si è consumata nella notte di Capodanno a Manduria, in Puglia. Una donna, dopo aver condiviso su Facebook il suo desiderio per il nuovo anno, ha fatto ritorno a casa solo per trovarsi di fronte a una tragedia. Il suo fidanzato, un cuoco di 32 anni originario di Mesagne, è stato trovato senza vita nell’appartamento in cui si trovava come ospite.

Pierpaolo Colapinto, il giovane cuoco, lavorava in una masseria di Maruggio. La sera di San Silvestro stava preparando il cenone quando si è sentito male e ha deciso di recarsi nell’appartamento della fidanzata a Manduria. Purtroppo, è stato proprio lì che la sua condizione si è aggravata, lasciando la compagna sconvolta nel trovarlo privo di sensi.

La donna, operatrice socio sanitaria, ha chiamato prontamente i soccorsi, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione è stato vano. La salma di Colapinto è stata trasportata all’ospedale “Giannuzzi” di Manduria in attesa dell’autopsia, che sarà determinante per scoprire la causa esatta del suo decesso.

Secondo le prime indagini, sembra che l’uomo non soffrisse di particolari patologie, rendendo ancora più inaspettata e straziante la sua improvvisa scomparsa. La donna, tornata a casa nella speranza di festeggiare l’inizio di un nuovo anno, ha invece vissuto un dolore inimmaginabile, trovandosi di fronte a una perdita così improvvisa e scioccante.