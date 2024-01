I Carabinieri della stazione di Lettere sono intervenuti ieri in via San Nicola presso un cantiere edile in allestimento per dei lavori alla chiesa. Un drammatico incidente ha coinvolto il 61enne titolare della ditta responsabile dei lavori. L’uomo stava lavorando su un’impalcatura quando ha perso l’equilibrio, precipitando da un’altezza di circa 5 metri. I soccorsi sono risultati immediati, e il 61enne è trasferito d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, dove al momento si trova, fortunatamente, non in pericolo di vita. Tuttavia, ha riportato ferite e contusioni di varia entità.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai Carabinieri, è intervenuto anche il personale del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Asl 3 per effettuare gli accertamenti necessari e valutare le condizioni di sicurezza del cantiere.

Attualmente, le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri al fine di individuare eventuali responsabilità legate all’accaduto. L’incidente sottolinea l’importanza delle misure di sicurezza nei cantieri edili e l’importanza di rispettare rigorosamente le normative vigenti per prevenire incidenti sul lavoro.