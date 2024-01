La serata di ieri ha visto un grave incidente sulla rampa di uscita della Tangenziale di Corso Malta, coinvolgendo un autobus della linea 130 dell’Anm. Il veicolo è uscito fuori strada, terminando la sua corsa contro alcuni paletti utilizzati come guardrail, all’altezza dell’incrocio con via Lahalle. L’impatto ha distrutto la parte anteriore del mezzo e danneggiato il parabrezza. La centrale operativa della polizia locale di Napoli ha ricevuto la segnalazione del sinistro, conducendo ad un rapido intervento. Due pattuglie dei Cot Stella e San Lorenzo sono state inviate sul luogo per effettuare i rilievi del caso e raccogliere testimonianze.

Nell’incidente, il conducente dell’autobus e una passeggera anziana di 74 anni sono rimasti feriti. La donna è stata sbalzata fuori dal mezzo durante l’impatto ed entrambi sono stati trasportati in codice rosso rispettivamente all’Ospedale del Mare e al Cardarelli. Le condizioni del conducente, che è rimasto cosciente, sembrano meno gravi rispetto a quelle della donna anziana, attualmente in condizioni considerate serie.

Le autorità hanno chiuso temporaneamente la rampa in discesa per consentire i necessari riscontri. Al momento, non sono stati individuati segni di frenata. Un’ipotesi principale è che il conducente abbia perso il controllo del mezzo a causa di un malore. Tuttavia, in conformità con la legge e considerando le condizioni critiche della donna, il conducente sarà sottoposto a test alcolemico e tossicologico per stabilire con certezza le circostanze dell’incidente.

Le forze dell’Esercito e i soccorritori sono intervenuti sul posto, rendendo immediata l’assistenza. Nonostante la possibilità di una manovra errata, questa ipotesi sembra essere secondaria dato l’esperienza del conducente.