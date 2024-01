Nell’inchiesta sull’omicidio di Domenicantonio Vellega, avvenuto il 3 marzo dello scorso anno, un nuovo sviluppo ha portato all’arresto di Maddalena Masi, 40 anni, e del suo nuovo compagno Francesco Miranda, 52. I due sono accusati di concorso in omicidio premeditato e volontario.

Il Contesto dell’Arresto: Retroscena e Diretta Facebook

La svolta nelle indagini è stata segnata da un inaspettato elemento: una diretta Facebook. Durante la diretta, un uomo in lontananza è stato ripreso mentre scappava nel momento in cui è scoppiato l’incendio. La scena è stata analizzata attentamente, rivelando una figura con guanti in lattice, gli stessi che sono stati successivamente trovati durante la perquisizione nella casa di Maddalena Masi.

Il Presunto Movente Passionale

Gli inquirenti sostengono che il movente dietro l’omicidio sia da ricercare nell’ambito passionale. Domenicantonio Vellega, la vittima, aveva iniziato una nuova relazione con un’altra donna poco prima del tragico evento. Questo avrebbe scatenato l’ira della sua ex moglie, Maddalena Masi.

Contributo Chiave da una Diretta Facebook

Un contributo significativo alle indagini è giunto da due uomini, suocero e genero, che si trovavano nella zona in cui l’auto di Vellega fu data alle fiamme. Nel corso del 3 marzo 2022, i due iniziarono una diretta Facebook, durante la quale ripresero la fuga dell’uomo responsabile dell’incendio.