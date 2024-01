La situazione al Rione Poverelli di Torre Annunziata è drammaticamente sconvolta dalla distruzione di quattro furgoni, tutti appartenenti alla ditta che gestisce il centro cottura di via Capuozzo. Tuttavia, Nicola Anaclerio, Dirigente dell’Ambito 30, assicura che non ci sono problemi con la mensa scolastica, e che il servizio proseguirà regolarmente senza alcuna sospensione. La notizia dell’incendio dei mezzi, avvenuto nella Vigilia di Capodanno, ha scatenato l’attenzione degli investigatori, i quali stanno cercando di individuare i responsabili di questa terribile azione. Dietro il rogo si intravede l’ombra della camorra, con l’ipotesi che la ditta sia presa di mira a causa di possibili richieste estorsive. Questa ipotesi darebbe spiegazione alla natura violenta e chiaramente intimidatoria dell’atto.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per raccogliere ogni dettaglio utile sulla scena del crimine. L’area è resa sicura e alcuni testimoni sono già ascoltati. Le indagini stanno ora concentrando l’attenzione sulle immagini di videosorveglianza, nella speranza di identificare i colpevoli e portarli alla giustizia. Questo tragico evento ha messo in luce il lato oscuro della criminalità organizzata, ma le autorità stanno facendo il possibile per garantire che situazioni del genere non minino la regolarità dei servizi essenziali, come la mensa scolastica, fondamentali per la comunità.