Dal 15 gennaio al 15 febbraio, le famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) inferiore a 5mila euro avranno la possibilità di presentare domanda per il Bonus Viaggi di Istruzione. Questa agevolazione è dedicata agli studenti provenienti da nuclei economicamente svantaggiati e mira a sostenere i viaggi di istruzione e le visite tematiche, inclusi programmi di studio all’estero.

Requisiti e Finanziamento:

Il Bonus Viaggi di Istruzione è destinato agli studenti provenienti da famiglie in difficoltà economica, con un Isee inferiore a 5mila euro. La misura è finanziata con un totale di 50 milioni di euro, che saranno distribuiti alle istituzioni scolastiche sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, tenendo conto dell’Isee delle famiglie beneficiarie.

Modalità di Richiesta:

Per richiedere il bonus, le famiglie devono inviare la domanda attraverso la piattaforma personale di Unica, utilizzata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per raccogliere informazioni e risorse utili per gli studenti e le famiglie. Nel caso in cui l’invio attraverso Unica non fosse possibile, è consentito presentare la domanda tramite la segreteria della scuola frequentata dai propri figli.

Attestazione Isee e Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu):

La domanda sarà valutata solo previa attestazione Isee valida, ottenibile compilando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) sul portale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps). Ogni figlio può essere oggetto di una domanda separata.

Benefici e Copertura delle Spese:

Se la domanda viene accolta, le famiglie potranno beneficiare della copertura parziale o totale delle spese necessarie per partecipare ai viaggi di istruzione. Inoltre, sarà possibile ottenere il rimborso totale o parziale delle spese già sostenute dall’inizio dell’anno scolastico per partecipare a uscite didattiche o viaggi di istruzione.