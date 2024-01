Le famiglie italiane con bambini in età prescolare riceveranno un importante sostegno economico grazie alle nuove modifiche apportate al bonus asilo nido. Il recente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con la legge numero 213, ha introdotto significativi aumenti negli importi del bonus, offrendo un aiuto concreto alle famiglie nell’accesso ai servizi educativi per i più piccoli. Secondo quanto riportato nell’edizione online de “Il Giornale”, i nuovi importi del bonus asilo nido saranno più sostanziosi rispetto ai precedenti, arrivando fino a 2100 euro annui per le famiglie il cui ISEE non supera i 40.000 euro. Tuttavia, la vera sorpresa di questa modifica legislativa è rappresentata da una novità straordinaria che potrebbe fare la differenza per molte famiglie.

L’importo del bonus potrà, infatti, salire fino a 3600 euro all’anno se sussistono particolari condizioni. Una di queste condizioni è che il bambino/a sia nato/a nell’anno solare 2024, e in aggiunta, i genitori devono già avere un altro figlio di età inferiore ai dieci anni. Questo incremento rappresenta un’opportunità significativa per le famiglie che soddisfano tali requisiti, fornendo un ulteriore sostegno finanziario per affrontare le spese legate all’istruzione e alla cura dei figli.

Una delle principali novità di questo provvedimento è anche la semplificazione della procedura per richiedere il bonus. Grazie alla digitalizzazione dei servizi, la richiesta potrà essere effettuata direttamente dal sito dell’INPS, utilizzando misure di autenticazione come SPID, CIE e CNS. Gli elementi necessari per fare richiesta includono informazioni sull’Istituto scolastico frequentato dal bambino, il codice fiscale dell’istituto, dettagli sul provvedimento che autorizza l’erogazione del bonus, i mesi per cui viene richiesto il beneficio e documenti che comprovano almeno 30 giorni di frequenza all’asilo nido.