La Regione Campania si prepara a introdurre il tanto atteso bonus bebè, un’iniziativa finalizzata a sostenere le famiglie con figli attraverso una serie di vantaggi finanziari e agevolazioni. Tra le novità per il 2024, il bonus bebè offre contributi economici significativi, nidi gratuiti e ulteriori supporti alle famiglie. Il governatore Vincenzo De Luca ha annunciato le strategie di sostegno alla natalità e alle famiglie con figli, confermando l’impegno della regione nel promuovere la crescita sana e sostenibile delle nuove generazioni.

I Benefici del Bonus Bebè: 600 e 500 Euro

Nel corso del 2024, le famiglie campane avranno accesso a diversi bonus. Tra questi, spicca il bonus di 600 euro dedicato ai figli successivi al primo, noto anche come “bonus secondo figlio”. Questo incentivo fornisce alle famiglie un voucher di 600 euro, spendibile per l’acquisto di beni essenziali per la prima infanzia. Al momento, non è stato indicato un limite ISEE per accedere a questo bonus.

Un altro beneficio rilevante è il bonus da 500 euro, destinato ai figli di età inferiore ai 10 anni. Questo contributo può essere utilizzato per affrontare spese mediche specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o per interventi odontoiatrici. Si stima che il limite ISEE per questo bonus si aggiri intorno ai 12.500 euro.

Bonus Asilo Nido: Sostegno per le Famiglie

Il 2024 vedrà il rinnovo del bonus asilo nido, un’iniziativa volta a rimborsare le famiglie per i costi sostenuti per la frequenza agli asili nido della Campania nell’anno scolastico 2023-2024. Questo bonus è destinato alle famiglie con figli di età compresa tra 0 e 36 mesi, con un limite ISEE che dovrebbe aggirarsi intorno ai 15.000 euro. L’importo massimo rimborsabile per figlio è di 3.000 euro, ma la somma può variare in base all’ISEE.