Il bonus nido per il 2024 presenta importanti novità, offrendo maggiori agevolazioni alle nuove famiglie con nuovi nati. Le modifiche apportate dalla nuova manovra finanziaria prevedono un aumento complessivo del contributo, che può arrivare fino a 3.600 euro all’anno, destinati al pagamento delle rette dell’asilo.

Come funziona il Bonus Asilo Nido 2024:

Il bonus nido rafforzato è strutturato per sostenere le famiglie nel coprire le spese dell’asilo per i figli fino a 3 anni. La somma di 3.600 euro è divisa in due parti:

Rimborso delle Spese Sostenute per la Rotta del Nido:

3.000 euro per ISEE fino a 25.000 euro

2.500 euro con ISEE compreso fra 25.001 e 40.000 €

1.500 euro per ISEE superiori a 40.000 euro

Voucher Extra per Nuovi Nati:

600 euro annui in più per famiglie con ISEE fino a 25.000 euro

1.100 euro aggiuntivi per famiglie con ISEE compresi fra 25.001 e 40.000 euro

La somma totale di 3.600 euro è erogata mensilmente dall’INPS attraverso bonifici ai beneficiari.

Condizioni per il Bonus Extra per Nuovi Nati:

Il voucher extra è dedicato alle famiglie con nuovi nati dal 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo familiare ci sia già un figlio di età inferiore a 10 anni.

Le famiglie con 2 figli, di cui uno nato nel 2024, possono ricevere 600 euro annui in più con ISEE fino a 25.000 euro e 1.100 euro aggiuntivi per ISEE compresi fra 25.001 e 40.000 euro.

Come Presentare la Domanda per il Bonus Nido 2024:

Per ottenere l’incentivo, è necessario presentare la domanda online sul sito dell’INPS. Saranno richiesti i documenti dei genitori, le credenziali SPID o CIE per accedere al portale Web e la documentazione relativa al pagamento delle rette per il nido.

Attualmente, la procedura non è ancora attiva sul sito, ma sarà disponibile nei prossimi giorni. La scadenza per presentare la domanda è il 31 dicembre 2024. Gli utenti possono ricevere assistenza gratuita nella compilazione dell’istanza rivolgendosi ai Caf.

Una volta accettata la richiesta, l’INPS rimborserà mensilmente le spese sostenute per la frequenza del nido del figlio, garantendo anche la somma extra per i neo genitori con bimbi nati nel 2024. La somma erogata mensilmente non può superare l’importo della retta mensile per i servizi educativi.